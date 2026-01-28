«Cambiamento in arrivo per la fruibilità della Fontana di Trevi. Come annunciato lo scorso 19 dicembre, a partire dal prossimo 2 febbraio entrerà in vigore il biglietto di ingresso a pagamento per turisti e non residenti che consentirà, al costo di 2 euro (tariffazione in vigore anche la prima domenica del mese), di accedere al perimetro interno del monumento».

Lo annuncia il Comune di Roma. «I residenti a Roma e nella Città Metropolitana potranno accedere gratuitamente con presentazione del documento di identità», spiega ancora il Campidoglio.

«Un approccio provinciale che mercifica anche l'immercificabile. Il valore economico applicato a tutto senza più valori ed eticità. Almeno se i soldi venissero impiegati per il settore del turismo e decisi con le categorie potremmo anche abbozzare ma in questo modo è un bancomat da utilizzare a piacere».

Dura la critica di Assoturismo Roma e Lazio. I lavori per sistemare le transenne, rileva l’associazione, si stanno svolgendo ancora in questi giorni. «La biglietteria probabilmente in Via della Stamperia, quindi un caos doppio, sia davanti alla fontana che per fare il biglietto. La stima degli introiti stimati sul numero di ipotetici visitatori giornalieri che alcune testate giornalistiche hanno riportato a 30.000 ogni giorno (per 6,5 milioni di euro l'anno), sono tanti e non andranno al comparto del turismo».

