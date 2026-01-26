La sala conferenze del Museo del Porto di Porto Torres ospiterà la presentazione del libro “Volevate il silenzio, avete la mia voce”, un testo in cui Patrizia Cadau, sopravvissuta ad anni di violenze domestiche, rompe il silenzio e racconta la propria storia denunciando i meccanismi del patriarcato, le complicità sociali e giudiziarie e le strategie di manipolazione del controllo.

Il libro narra la violenza maschile sulla donna e sui figli, inquadrandola nella corretta dimensione pubblica e sociale. Ma soprattutto racconta la liberazione, la rinascita, la speranza e la solidarietà ricevuta. L’evento – organizzato dall’Università delle Tre Età di Porto Torres – rappresenta un’opportunità per affrontare uno dei temi più urgenti e dolorosi della nostra società: la violenza contro le donne.

Una violenza che non riguarda solo le vittime dirette, ma coinvolge l’intera società come fenomeno che attraversa ogni strato sociale, culturale ed economico, richiedendo una risposta collettiva e un impegno costante da parte di tutti. Dialogherà con l’autrice Maria Paola Curreli e interverranno le avvocate Teresa Siciliano, Gavinuccia Arca e le autorità.

