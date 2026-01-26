Ritorna la poesia performativa, dove poeti e poetesse si affrontano con testi propri solo con la parola e l'interpretazione. Riparte a Sassari il Poetry Slam – Torneo del CAATS, Consorzio Artisti Artigiani Turritani Sardi. Tre tappe e una finale che si svolgono all’interno della rassegna di arti sceniche “GenerAzioni”, organizzata dalla Compagnia Meridiano Zero.

La prima serata è in programma sabato 7 febbraio allo Spazio Bunker di via Porcellana 17/1 a Sassari. Come al solito una giuria popolare, scelta casualmente tra il pubblico, vota le performance e decreta il vincitore della serata.

Ospite speciale del primo round sarà Gabriele Ratano, attore e poeta performativo, tra le voci più autorevoli della scena slam italiana contemporanea. Ratano ha conquistato nel 2025 il titolo di Campione Italiano di Poetry Slam, vincendo le finali nazionali LIPS ad Agrigento.

I primi due classificati di ognuno dei tre round accederanno alla finale di maggio, che si terrà agli Orti di San Pietro a Sassari.

