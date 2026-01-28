Il Comune di Porto Torres ha nominato il responsabile unico di progetto e il gruppo di lavoro per avviare l’intervento di conservazione e valorizzazione della Necropoli di Su Crocifissu Mannu, il sito archeologico riconosciuto patrimonio dell’Unesco. Nei giorni scorsi si è chiusa con esito positivo la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnico economica, relativo agli interventi di riqualificazione del monumento archeologico delle Domus de Janas.

La Regione Sardegna e la Soprintendenza di Sassari e Nuoro hanno espresso parere favorevole senza prescrizioni all’esecuzione delle opere come previsto dal progetto, come il posizionamento della nuova cartellonistica, il cui contenuto dovrà essere concordato il personale tecnico scientifico della stessa Soprintendenza. I lavori di scavo e movimento terra, invece, dovranno essere eseguiti sotto la costante sorveglianza di un archeologo professionista.

L’intervento è reso possibile grazie al finanziamento della Regione, risorse pari a 150mila euro. Le azioni previste nel progetto di conservazione e valorizzazione predisposto dal Comune riguarderanno il miglioramento dell'accessibilità, la delimitazione, la realizzazione di un'area di sosta, il posizionamento della cartellonistica informativa e didattica da installare in accordo con le indicazioni dei competenti uffici della Soprintendenza ABAP.

