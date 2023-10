Al teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres, venerdì 3 novembre alle 21, va in scena lo spettacolo “Processo a Molière”, una commedia messa in piedi dell’associazione La camera chiara.

Il testo è scritto da Giovanni Caravello e liberamente ispirato alle opere di Molière, mentre la regia è firmata da Stefano Chessa.

La storia ha come protagonista il commediografo Molière, reo di avere stigmatizzato i malcostumi della borghesia parigina. Ormai a corto di idee, trae ispirazione dalle disgrazie della famiglia della moglie Armande per scrivere alcune delle sue commedie. Ma la misura è colma e Armande, assistita dall’avvocato Mason, ricorre al tribunale per ottenere giustizia.

Con un occhio a Divorzio all’italiana e uno a Forum, La Camera Chiara trae spunto da alcune delle migliori commedie del ‘600 francese per imbastire una messa in scena che, in forma corale, propone temi di pressante attualità.

Sul palcoscenico un numeroso gruppo di attori, 25 interpreti di personaggi diversi per uno show esilarante. L’allestimento tecnico è di Max Tanda.

Gli oggetti di scena sono stati realizzati da Vito Furio e Salvatore Faedda.

