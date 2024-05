Definito "l'oro della Romangia", il moscato di Sorso-Sennori è diventato oltre che simbolo del territorio anche icona di socialità e incontro grazie alle sue straordinarie qualità organolettiche e sensoriali. Questa mattina nella Camera di Commercio di Sassari sono stati presentati gli eventi che celebrano i 52 anni del vino DOC, inseriti nel programma di valorizzazione e promozione del territorio, Salude&Trigu.

Dal 12 maggio fino a dicembre sono in programma una serie di appuntamenti, con convegni, degustazioni, percorsi narrativi, street food, spettacoli ed esposizioni che culmineranno nella tre giorni della terza edizione di “A Chent’Annos”, in programma dal 4 al 6 ottobre a Sennori.

Gli eventi

Si inizia domenica 12 maggio a Sorso con la Festa del Moscato, un’intera giornata dedicata all’Oro di Romangia, alle produzioni del territorio e ai talenti degli artisti locali. Secondo appuntamento il 16 giugno a Porto Torres, dove, in occasione del Nautic Event 2024 sarà presente anche “52 di Doc Moscato Sorso-Sennori” come componente del Network Salude & Trigu. Nel cuore dell’estate, il 17 agosto, l’ex cava di tufo, a Sennori, con vista spettacolare sull’intero Golfo dell’Asinara, sarà lo scenario mozzafiato per “Cena sotto le stelle”: uno show-cooking con gli chef sul palco e gli avventori disposti nei tavoli sulla terrazza naturale per gustare i piatti preparati con i migliori prodotti del territorio, accompagnati dall’immancabile Moscato di Sorso-Sennori.

Nuovo appuntamento il 15 settembre, a Sorso, con il rinnovato connubio fra il Moscato Sorso-Sennori e il Festival della bellezza, con degustazioni, spettacoli e musica. L’ultimo evento di 52 DOC A Chent’Annos è fissato per il 15 dicembre, a Sennori, con un’esposizione e degustazione curata dalla Confraternita del Moscato.

Alla presentazione hanno partecipato Elena Cornalis - consigliera con delega Cultura, Turismo e Attività produttive del Comune di Sennori e consigliera Associazione Città del Vino, Michele Soggia - assessore Agricoltura Comune di Sennori, Federico Basciu - vicesindaco Comune di Sorso, Gian Mario Tosi - presidente Confraternita Moscato Sorso-Sennori con altri confratelli, Riccardo Sara -presidente Pro Loco Sennori, Giovanni Antonio Sechi - Coordinatore Città del Vino, e i rappresentanti dell’Ente camerale. Di seguito il comunicato con i particolari della manifestazione.

