Sette lauree conseguite in 17 anni. È il traguardo raggiunto da Gennaro Cortese, pensionato 72enne di origine calabrese ed ex insegnante in Sardegna, a Porto Torres.

L’ultimo alloro – in Servizio sociale e Politiche sociali - l’ha ricevuto all'università di Messina, presso il dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali, con una tesi su "Il valore della mancanza: crescere senza padre in adolescenza", dedicando il lavoro a suo padre Lorenzo, morto quando lui aveva 14 anni.

La sua storia è pubblicata sul sito della Gazzetta del sud.

Ex dirigente Telecom di Reggio Calabria e giornalista, Cortese ha sempre avuto un conto in sospeso con l'università, interrotta pochi anni dopo il diploma da perito industriale per andare a lavorare in fabbrica a Milano.

Dopo il militare a Udine, Cortese si è dedicato all'insegnamento scolastico fra Reggio Calabria e la Sardegna, per poi riprendere a lavorare nella società nazionale delle telecomunicazioni.

Poco prima della pensione, la decisione di riprendere in mano i libri e iscriversi all'università di Messina.

E, come detto, negli ultimi 17 anni si è laureato in Scienze della comunicazione, Teoria della comunicazione e dei linguaggi, Scienze pedagogiche, Scienze cognitive, Filosofia e Sociologia.

«Con questa ultima laurea - afferma Cortese - ho concluso il mio percorso universitario, dedicandola a mio padre. Prima ho dedicato ogni mia laurea a un nipote affinché potesse rimanere in futuro anche una traccia del loro nonno. Spero di essere di esempio e sprone per tutti gli studenti universitari che alle prime difficoltà abbandonano gli studi».

