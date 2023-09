Domani, venerdì 29 settembre, alle 17.30 nel Museo archeologico Sa Domu Nosta (in via Scaledda 1), si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso per racconti brevi e aforismi promosso dall’associazione culturale Carta Bianca e dal Comune di Senorbì.

Dopo i saluti del sindaco Alessandro Pireddu, spetterà al direttore artistico dell’iniziativa Fabrizio Manca Nicoletti il compito di premiare gli aspiranti scrittori e poeti che hanno conquistato la giuria di esperti del Concorso. L’amministrazione comunale del centro della Trexenta ha siglato un accordo con l’associazione Carta Bianca di Cagliari per promuovere e organizzare insieme la tredicesima edizione del concorso letterario regionale per racconti brevi e aforismi.

L’importante iniziativa letteraria ha potuto contare quindi sul patrocinio del Comune di Senorbì. «Abbiamo aderito al progetto perché ne apprezziamo in particolare la capacità di coinvolgimento e la grande attenzione riservata alle scuole e ai ragazzi», ha detto il sindaco Pireddu. La Giunta cittadina si è quindi garantita un ruolo da protagonista nella promozione di un importante concorso letterario che, da ormai più di dieci anni, coinvolge centinaia di autori giovani (in particolare gli studenti) e meno giovani che fanno a gare per conquistare i primi premi e soprattutto il diritto a vedersi pubblicate le loro opere. Domani, proprio a Senorbì, verranno svelati i nomi dei vincitori.

