Prosegue a Quartucciu il ricco programma estivo inserito nelle iniziative che accompagneranno la città sino a fine agosto. I prossimi eventi vedranno due giornate di spettacoli per grandi e piccini nelle giornate di questo sabato e domenica: burattini, fiabe della tradizione sarda e un omaggio alla scienziata Eva Mameli Calvino

Ancora una volta la cornice sarà il parco comunale Sergio Atzeni, che arriva dal successo di settimana scorsa con l’Acqua Party per bambini, e ospiterà una nuova tappa di “Giardini Aperti 2026”, il Festival internazionale della sostenibilità giunto alla sua diciannovesima edizione che fa tappa in diverse città dell’Isola. Due serate colorate, pensate per coinvolgere bambini, famiglie e pubblico adulto, trasformando il parco in un palcoscenico sotto il cielo estivo.

La partenza è per domani alle 19.30 con “Un burattino pasticcione”, spettacolo de La Bottega dei Teatranti, scritto e diretto da Stella Iodice. Con Margherita Frau, Aldo Milia e Giovanni Trudu, la rappresentazione porterà in scena «una divertente avventura tra magia, musica e risate, liberamente ispirata alle intramontabili vicende di Pinocchio».

Gli eventi sono portati avanti in collaborazione con l’assessorato alla Cultura di Quartucciu, la Città Metropolitana di Cagliari e la Regione Sardegna. «Dopo alcuni anni abbiamo deciso di partecipare nuovamente a Giardini Aperti, riconoscendo il valore di un progetto capace di portare gli spettacoli nei territori e di valorizzare gli spazi aperti», spiega l’assessora alla Cultura di Quartucciu Elisabetta Contini. «La base del progetto è l’ecosostenibilità: con iniziative rispettose dell’ambiente naturale. Per questo abbiamo scelto i parchi e gli spazi all’aperto per la programmazione estiva. Per l’occasione abbiamo scelto proprio il parco Sergio Atzeni, che a Quartucciu è simbolo di aggregazione e di rispetto per l’ambiente».

Domenica doppio appuntamento con Abaco Teatro. Alle 19.30 presenterà “Fiabe sarde”, con Carla Orrù (testo e regia) e Francesca Cabiddu in: «un viaggio incantato tra racconti, magie e antiche leggende dell’Isola, capace di affascinare grandi e piccoli», come spiegato nella locandina dell’evento. Alle 22 spazio invece a “Il giardino di Eva Mameli Calvino”, scritto, diretto e interpretato da Valentina Sulas e Andrea Mameli. Lo spettacolo racconta la vita intensa e rivoluzionaria della botanica sassarese, prima donna a dirigere l’Orto botanico di Cagliari e madre dello scrittore Italo Calvino.

© Riproduzione riservata