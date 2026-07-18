Otto spettacoli per due palcoscenici: la Compagnia Teatro Sassari propone al Cine Teatro Astra di Sassari il "Festival della Farsa fra teatro & musica" e alla Tenuta Li Lioni la rassegna "Teatro sotto le stelle".

Festival della Farsa - Si parte il 22 luglio con "Lu Viziu di Masthr'Antoni", testo di Leonardo Sole, con Teresa Soro, Mario Lubino, Alessandra Spiga, Chicca Sanna, Michelangelo Ghisu, Pasquale Poddighe, Antonietta Toschi Pilo e Aldo Milia. Coordinamento scenico di Mario Lubino su regia di Giampiero Cubeddu. Il 5 agosto sarà la volta di "A Chilivani si cambia", adattamento dal celebre vaudeville di Maurice Hennequin. Spazio poi alla danza internazionale con la Compagnia Flamenca Yolanda Osuna (2 settembre) e in chiusura "La voliera dei canarini" (26 settembre).

Teatro sotto le stelle- Il primo appuntamento sarà con "Lu Viziu di Masthr'Antoni" (24 luglio). Il 7 agosto con "A Chilivani si cambia", mentre il 28 agosto andrà in scena "La sorpresa" di Cosimo Filigheddu. A chiudere la rassegna sarà "L'ultimo concerto romantico - Omaggio a Sophie Zelmani" (18 settembre), nuova coproduzione realizzata dalla Compagnia Teatro Sassari e dalla Compagnia La Botte e il Cilindro.

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