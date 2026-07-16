Un trio “alla liquirizia” dove il caldo e vellutato suono dei clarinetti raccontano la fiaba “Tremotino”. Il chiostro di Santa Maria di Betlem a Sassari ospita lunedì 20 luglio, con inizio alle ore 19, il Trio Réglisse.

Il nome del trio richiama la liquirizia – réglisse in francese – ed è formato da Angelo Vargiu ed Elena Ibba al clarinetto e da Cristiana Nuvoli al clarinetto basso. I tre musicisti accompagneranno il pubblico in un itinerario musicale che affianca l'intramontabile raffinatezza di Wolfgang Amadeus Mozart a composizioni ispirate alle fiabe della tradizione popolare, mettendo in evidenza il lato più evocativo e teatrale della musica da camera.

Cuore del programma sarà "Tremotino", composizione originale di Angelo Vargiu che rilegge in musica una delle più celebri fiabe della tradizione tedesca. In questa pagina musicale il suono dialoga continuamente con la parola, trasformando il concerto in un vero spettacolo narrativo.

Accanto ai musicisti saranno protagoniste anche le voci recitanti di Mariantonietta Azzu e Michele Vargiu, che guideranno gli spettatori attraverso le vicende dei personaggi della fiaba, condividendone paure, speranze, momenti di tensione e slanci di felicità. La narrazione e la musica si intrecciano così in un equilibrio raffinato, dando vita a una performance capace di coinvolgere emotivamente il pubblico fino al lieto fine.

L'iniziativa si inserisce nel calendario delle manifestazioni estive promosse dal Circolo Musicale Laborintus.

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