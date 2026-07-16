Cambio di sede per i primi appuntamenti del XLIV Festival "La Notte dei Poeti", organizzato dal CeDAC – Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna. A causa del perdurare di problemi tecnici legati all'allestimento dell'area archeologica di Nora, gli spettacoli in programma il 16, 17 e 18 luglio saranno trasferiti al Teatro "Maria Carta" di Pula.

«Si comunica che risultano tuttora irrisolti i problemi tecnici relativi all'allestimento dell'area archeologica di Nora individuata per realizzare gli spettacoli della quarantaquattresima edizione del Festival – si legge nella nota ufficiale del CeDAC –. Pur rimarcando la totale estraneità del CeDAC Sardegna ai suddetti problemi, si informa il gentile pubblico che si è reso necessario trasferire gli spettacoli di oggi, domani e sabato al Teatro "Maria Carta" di Pula».

Il teatro, dotato di aria condizionata, dispone di una platea con caratteristiche differenti rispetto a quella prevista per Nora. L'organizzazione provvederà quindi alla riassegnazione dei posti, cercando, per quanto possibile, di garantire sistemazioni analoghe a quelle originariamente acquistate, così da limitare i disagi per gli spettatori. I biglietti già emessi resteranno validi per la nuova sede; chi non desiderasse assistere agli spettacoli in teatro potrà richiedere il rimborso entro il 25 luglio 2026 oppure scegliere di utilizzare il proprio titolo d'ingresso per un altro appuntamento del Festival.

Il sindaco di Pula, Walter Cabasino, e il presidente della Fondazione Pula Cultura, Andrea Boi, sottolineano che «si sta cercando di porre rimedio nel più breve tempo possibile alle problematiche tecniche, al fine di riportare il Festival nella sua sede naturale all'interno dell'area archeologica di Nora».

Sarà dunque il Teatro "Maria Carta" a fare da cornice al trittico inaugurale della manifestazione, dedicato all'incontro tra musica e parola: giovedì 16 luglio andrà in scena "Bent'e Mari" con Elena Ledda e Roberto Taufic; domani sarà la volta di "Dell'Amore, della Guerra e degli Ultimi – Canzoni e Pensieri di Faber" con Stefano Fresi; mentre sabato 18 luglio debutterà in prima nazionale "Il Re dei Ciarlatani – Le canzoni di Dario Fo", con Jacopo Fo, Elena Pau (voce) e Alessandro Nidi (pianoforte), in un omaggio al grande drammaturgo, accompagnati da Manuel Romei (trombone), Alessandro Atzori (contrabbasso), Pierpaolo Frailis (batteria) ed Enrico de Angelis come voce narrante.

© Riproduzione riservata