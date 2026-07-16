Si è conclusa la prima fase del Premio Internazionale Franco Solinas 2026 per sceneggiatori professionisti o sceneggiatori emergenti che abbiano già acquisito e sviluppato la padronanza delle tecniche di sceneggiatura per la costruzione di film di lungometraggio pensati per la sala cinematografica e fruibili anche sulle piattaforme multimediali.

Sono 11 i progetti finalisti, per un totale di 20 autrici e autori che concorrono alla 41ª edizione del Premio Internazionale Franco Solinas, A questi, si aggiungono 4 progetti segnalati dalla Giuria. La cerimonia di premiazione si terrà in Sardegna, a La Maddalena, dal 23 al 27 settembre.

La Giuria della prima fase del concorso composta da 38 giurati, dopo aver valutato le 597 storie pervenute al concorso in forma anonima, ha rilevato, è scritto in un comunicato, “una grande qualità delle proposte e ha deciso di allargare a 11 progetti la rosa dei finalisti che concorrono all’assegnazione dei premi e di segnalare al mondo dell’audiovisivo altri 4 progetti che non concorrono all’assegnazione dei premi e alle fasi successive del concorso”.

Il Premio Solinas “è la casa creativa degli sceneggiatori italiani, il luogo dove vecchie e nuove generazioni di autori s’incontrano, dove nuove storie nascono, dove si pongono le basi per innovare il Cinema Italiano insieme ai protagonisti di tutta la filiera industriale testimoniando, ogni anno, con forza, la centralità delle storie e degli sceneggiatori nel processo creativo. E in 41 anni di attività ha favorito la realizzazione di 187 prodotti audiovisivi di cui 164 film, 13 corti, 3 web series, 6 piloti per serie TV, 1 serie TV”.

© Riproduzione riservata