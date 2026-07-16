Sabato, a Usellus, appuntamento per gli amanti della fotografia. Nello specifico, scatti che raccontano il mare della Sardegna e il rapporto con l’autore. Sabato 18 luglio, alle 21, nella corte rustica di vico Eleonora d’Arborea, Stefano Pia, fotografo di Mogoro, dialogherà con Aurora Ecca sul suo ultimo lavoro, intitolato “Alla fine c’è il mare – Scene di vita lungo le coste della Sardegna”.

Pia, con i suoi scatti in bianco e nero, racconta tutte le coste sarde non con le solite immagini convenzionali, ma cercando di indagare nel profondo l’anima del rapporto fra l’uomo e il mare sardo, spesso duplice, fatto di amore e odio, di essenziale e totalizzante. L’appuntamento, aperto a tutti, è organizzato dall’associazione “Julia Augusta”.

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