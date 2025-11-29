Si chiude domenica 30 novembre, la quarta e ultima giornata di “Sèmenes”, il festival di letterature sostenibili promosso dal Comune di Putifigari e curato dall’associazione Itinerandia, con la direzione artistica di Maria Luisa Perazzona ed Elia Cossu. Un progetto che attraverso i libri parla di natura, cambiamenti climatici, transizione ecologica e futuro dei territori, in un’area – quella del Coros – attraversata in questi mesi dal dibattito sul sito Unesco e sulla realizzazione di nuovi impianti per le energie rinnovabili.

«In una fase così delicata» ricorda la sindaca Antonella Contini «la letteratura diventa un potente strumento di educazione e sensibilizzazione su tutela ambientale e promozione delle buone pratiche. La cultura può essere motore di cambiamento e partecipazione attiva. Sarà un’occasione per riscoprire il valore della biodiversità come patrimonio da proteggere e tramandare alle generazioni future».

“Sèmenes”, non a caso, lavora sulla metafora del seme: incontri, presentazioni, laboratori e dibattiti pensati per “seminare” idee e far crescere una consapevole cultura ambientale.

La giornata si apre alle 11 nella Main Hall dell’aeroporto di Alghero, con l’accensione dell’albero di Natale realizzato dall’associazione “Il mio amico speciale”, che porta nel festival il tema dell’inclusione. Alle 11.30 spazio a “Nuvole di Natale – di:segni tra fumetto e illustrazione: Parenti serpenti” con Roberta Balestrucci, guida semiseria – tra rime, racconti e disegni impertinenti – per riconoscere vizi e virtù dei propri congiunti.

Alle 17 Mauro Ballero dialoga su “Le piante aromatiche della Sardegna” con Giovanni Fancello, appuntamento realizzato in collaborazione con il festival Mediterranea.

Alle 18 si prosegue con la tavola rotonda “Territori che resistono. Difendere il suolo, preservare il futuro”. Intervengono la sindaca Antonella Contini, l’assessore regionale all’Urbanistica Francesco Spanedda e la presidente di Legambiente Sardegna Marta Battaglia, coordinati dal giornalista Marco Gisotti. Chiusura affidata al cibo: in “Allevare, coltivare, consumare: il mondo della pizza”, Stefano Resmini e Giovanni Fancello dialogano con Sandro Cubeddu su filiere, qualità delle materie prime e scelte di consumo. Perché a “Sèmenes” ogni storia è un modo diverso di pensare il futuro.

© Riproduzione riservata