Sei titoli a Ozieri per la Stagione CeDac SardegnaDa Gianmarco Tognazzi a Debora Caprioglio, c'è anche la “Coppelia” prodotta da blucinQue
Tanta prosa e un po' di danza e circo contemporaneo nella stagione che il CeDAC Sardegna propone al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri.
Il sipario si apre domani alle 21 per “Paul McCartney e I Beatles / Due leggende” con GianMarco Tognazzi (voce narrante) e il Trio Saverio Mercadante formato da Rocco Debernardis (clarinetto), Roberto Corlianò (pianoforte) e Francesco Tizianel (chitarra), con testi di Rosa Sanrocco e distribuzione a cura di Reggio / Iniziative Culturali Srl.
Il 20 novembre c'è Antonio Cornacchione, con “D.E.O. ex Macchina”. Viaggio nei labirinti della mente e del cuore il 6 dicembre con “Era l'allodola? / Da un dubbio di... - comichetragichesilaranti conversazioni di un uomo innamorato”, spettacolo ideato, scritto, diretto e interpretato da Daniele Monachella, che divide la scena con Ignazio Chessa.
Il 13 dicembre va in scena “Coppelia / Un ballet mécanique”, prodotta da bluCinque, con ideazione, coreografia e regia di Caterina Mochi Sismondi.
Il 9 gennaio “Adeus”, una creazione di e con Simona Ceccobelli, Vinka Delgado, Lupa Maimone, Ayelen Tejedor ed Elisa Zedda. Chiusura il 23 gennaio con “Plaza Suite”, fortunata commedia di Neil Simon, nella tradizione italiana di Roberta Conti, con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio.