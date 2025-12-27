Doppio appuntamento di fine anno a Sassari con il festival culturale e letterario City&City Off by Mod.ac.

Il Centro Culturale Tom Benetollo, nel grattacielo di Piazza Castello ospita alle 18.30 la presentazione del libro “Roma Criminale” del giornalista Giuseppe Scarpa,

Alle 19.30 si discute su “Grazia Deledda e il cibo – da Omero ai giorni nostri”, opera firmata da Giovanni Fancello e Sara Chessa, che porta alla luce un aspetto sorprendente e ancora poco esplorato dell’opera deleddiana: il cibo come “personaggio” narrativo, come chiave d’accesso alla storia, alla cultura e all’identità della Sardegna.

Gli autori hanno riletto l’intera produzione letteraria di Grazia Deledda – dalle prime novelle ai romanzi postumi – scoprendo un universo gastronomico ricchissimo, fatto di rimandi, citazioni, rituali e gesti quotidiani che raccontano un popolo e il suo rapporto profondo con la terra. Alcune pagine del libro prenderanno vita grazie alla voce di Stefano Resmini, che interpreterà una selezione di brani scelti.

Le letture saranno intervallate dal dialogo con l’autore, in un intreccio di aneddoti, ricette e storie di cibo che aiuteranno a contestualizzare gli scritti di Deledda e a ribadire quanto i gesti quotidiani legati al nutrimento siano fondamentali per comprendere l’identità di un popolo.

