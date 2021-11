Dal 24 al 28 novembre, al Teatro Massimo, andrà in scena per la prima volta a Cagliari lo spettacolo "Se questo è un uomo", tratto dall'opera di Primo Levi, per la stagione 2021-2022 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC (tutti i giorni da mercoledì a sabato alle 20.30 e la domenica alle 19).

Lo spettacolo è prodotto da ERT / Teatro Nazionale, TPE - Teatro Piemonte Europa, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Teatro di Roma - Teatro Nazionale, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi, il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Primo Levi, il Polo del ’900 e Giulio Einaudi editore in occasione del 100° anniversario dalla nascita di Primo Levi (1919 – 1987).

Inoltre, giovedì 25 novembre alle 17,30 nella sala della Fondazione di Sardegna (via San Salvatore da Horta, 2, a Cagliari) il regista Valter Malosti, il presidente del Centro internazionale Primo Levi, Fabio Levi, la storica del teatro, Roberta Ferraresi - con il coordinamento di Walter Falgio dell’Istituto sardo per l’antifascismo - incontreranno il pubblico nell’ambito del ciclo “I Pomeriggi della Fondazione - gli attori raccontano”: ingresso consentito con green pass e sino a esaurimento dei posti.

Venerdì 26, dalle 9 alle 11, su iniziativa dell’Istituto sardo per la storia dell’antifascismo, Malosti e Levi dialogheranno con gli studenti del Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II".

