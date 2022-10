Dal 14 al 19 novembre torna anche in Sardegna l'annuale appuntamento con "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole". L'iniziativa, giunta quest'anno alla sua nona edizione e portata avanti dal Centro per il libro e la lettura, ha coinvolto nel 2021 ben quattrocentomila studenti in tutta Italia in oltre 29.000 attività. Le giornate di lettura ad alta voce hanno avuto successo anche in Sardegna: sono infatti quasi 60 le scuole che hanno accolto l'anno scorso - in classe o in videoconferenza tramite lavagna Lim - i volontari, che hanno incontrato gli studenti e letto per loro racconti e romanzi.

Anche quest'anno migliaia di lettori volontari incontreranno i piccoli studenti, sul tema "Se leggi sei forte!", declinato in tre linee guida a cui ispirarsi: La forza delle parole; I libri, quelli forti..; Forti con le rime.

“Con Libriamoci la lettura entra a scuola, si presenta con voce viva agli studenti, li coglie di sorpresa e, spesso, li lascia innamorati del testo e delle sue mille possibilità aperte. E tutto questo avviene grazie alla straordinaria creatività e all’impegno che in questi anni gli insegnanti hanno dedicato alla campagna" indica Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il libro.

Gli organizzatori stanno raccogliendo in questi giorni, e fino al 7 novembre, le adesioni di scuole e lettori volontari tramite il sito Libriamoci.

L’iniziativa è promossa dal ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione.

© Riproduzione riservata