Straordinaria scoperta in Polonia: alcuni scienziati hanno individuato una mummia incinta grazie alla scansione di un corpo di circa 2.000 anni, portato in Polonia nel XIX secolo ed esposto in un museo a Varsavia.

Attraverso l’analisi a raggi X è stato individuato nel corpo della donna, che si credeva avesse un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, un feto tra le 26 e le 30 settimane.

Una scoperta unica, secondo il team, anche se non è chiaro il motivo per cui il feto non sia stato rimosso durante la mummificazione, forse per nascondere la gravidanza: “Non siamo stati in grado di trovare casi comparabili. Ciò significa che la 'nostra' mamma è l'unica al mondo in cui è stato trovato un feto”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata