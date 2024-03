Si può ridere anche con i personaggi dellInferno dantesco: il conte Ugolino, Francesca da Rimini, ser Brunetto Latini, Farinata degli Uberti e persino Ulisse. “Guai a voi, anime prave” è una conferenza-spettacolo brillante dedicata ad un pubblico dagli 11 anni in su. L'appuntamento è per domenica nello spazio Tev di Sassari in via De Martini 13-15 alle 17 con la produzione della compagnia Ndaipori Teatro di Milis.

“Guai a voi, anime prave” è spettacolo brillante, espressione d’un teatro d’azione e di parola con echi underground e “di strada”: una conferenza sull’Inferno, che strada facendo si trasforma in una esilarante corsa a ostacoli per la povera relatrice, costretta a subire ogni sorta di disturbo, contrattempo, impedimento. Ma, come si sa, lo spettacolo deve continuare: e così, nonostante tutto, si va avanti con la protagonista che - come in trance - incarna i personaggi danteschi in un crescendo caricaturale che la spinge sull’orlo di una crisi isterica.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone della rassegna di teatro per bambini e per adulti “Il cielo è di tutti", organizzata dalla compagnia Theatre en vol.

