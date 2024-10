La conferenza ha per titolo “Dall’archivio d’artista al museo diffuso. L’itinerario di Liliana Cano nel centenario della sua nascita”. Un omaggio a una delle personalità più rilevanti della pittura figurativa non solo sarda ma italiana del secondo dopoguerra. L'appuntamento è per venerdì alle 10 nell'Auditorium Ex-Ma.Ter, Accademia di Belle Arti “Mario Sironi" di Sassari.

L'incontro rientra nelle iniziative realizzate per ricordare il centenario della nascita di Liliana Cano, nata a Gorizia da genitori sardi e che nell'isola si è trasferita nel 1945, anche se poi ha lasciato opere importanti anche Francia e in altre nazioni europee.

Dopo i saluti istituzionali dei vertici dell'accademia sassarese, il presidente Giorgio Auneddu e il direttore Daniele Dore, interverranno anche il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e l'assessore alla Cultura Nicoletta Puggioni. Questi i relatori: Igino Panzino, Presidente dell’Archivio Liliana Cano; Monica Scanu, Presidente Regionale FAI–Sardegna; Sebastiano Congiu , Sindaco di Oliena – Museo Diffuso Liliana Cano; Davide Mariani , Docente di Storia dell’Arte Contemporanea e Museologia, e Sonia Borsato, Docente di Storia dell’Arte Contemporanea e Museologia.

© Riproduzione riservata