Attori e attrici speciali quelli della Compagnia Up&Down. E dopo gli spettacoli teatrali arriva un festival vero e proprio: "Sottosopra", il festival delle differenti abilità, in programma il 12, 13 e 14 nell'Ex Ma.Ter di via Zanfarino a Sassari.

La kermesse è organizzata dalla A.S.D. M.S.P. Equilibrium, in collaborazione con la associata compagnia teatrale sassarese, che sotto la guida di Giovanni Mura, si occupa da più di trent’anni di disabilità cognitiva, utilizzando lo strumento del teatro come metodologia terapeutica esperienziale, mirata a esplorare e valorizzare le capacità e le abilità comunicative, motorie ed emotive dei ragazzi con deficit cognitivi e/o patologie quali sindrome dello spettro autistico o sindrome di down.

Protagonisti, oltre alla compagnia sassarese, anche “Il Giullare” di Trani, la “ACCUA” di Bologna e la sassarese “Bobo Chanel”.

L’evento con focus sullo spettacolo “La banda del buco” sarà presentato lunedì 9 dicembre alle ore 10 nella sala conferenze della sede dell’Assessorato alla Cultura in largo Infermeria San Pietro.

© Riproduzione riservata