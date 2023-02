Carnevale d'artista con richiami d'autore. In quel crogiolo di idee e sperimentazione che era New York negli anni '60 dove anche Costantino Nivola era al centro della vita artistica, il celebre disegnatore Saul Steinberg si divertì a creare una serie di maschere-autoritratto a partire dalle semplici buste dei verdurai, e farle indossare ad amici e conoscenti in incontri giocosi e performativi.

Rifacendosi a quell'esperienza ecco il nuovo appuntamento al Centro Culturale il Colombre, a Sassari in via Carso numero 28: "Masquarade", laboratorio e atelier d'arte per adulti a cura di Marta Pala di Spazioperaria e il Colombre aps, che si svolgerà martedì 21 febbraio dalle 18.

Sarà un tuffo nel fermento culturale della New York anni '60 per festeggiare il carnevale con maschere d'artista. Un viaggio nel tempo a quell'era mitica per l'arte e per la cultura del '900 per creare facce artistiche ispirate dall'ironia maestra di Saul Steinberg.

«La maschera è una protezione contro la rivelazione - spiegano gli organizzatori - per questo tutti indossano una maschera, reale o metaforica. Le persone inventano personaggi attraverso il trucco, l’espressione del viso, le acconciature e queste “facciate” diventano ciò che sono».

Il laboratorio sarà accompagnato da un aperitivo in stile vintage con sottofondo musicale e un set fotografico finale.

