Aprile fa rima con cultura e svago intelligente nel Palazzo d’Usini di piazza Tola. La Biblioteca Comunale di Sassari ospiterà tre appuntamenti, gratuiti e aperti a chiunque voglia partecipare, capaci di mettere in dialogo musica, scrittura poetica e pensiero critico.

Il via giovedì 9 aprile alle 17 con “Mozart, quando nasce un genio”, un’iniziativa che nasce dalla collaborazione con la Scuola Civica di Musica di Sassari e che unisce esecuzione dal vivo e racconto. Gli allievi dei corsi di pianoforte, canto lirico e flauto traverso — con i docenti Antonella Chironi, Maria Teresa Pasta e Giulia Satta — interpreteranno pagine scelte dal repertorio mozartiano, accompagnate da riflessioni che guideranno il pubblico all'ascolto.

Il 16 aprile alle 17:30, la biblioteca ospiterà la presentazione di “Onora la figlia”, l'ultimo libro di Anna Segre: medica, psicoterapeuta e scrittrice tra le voci più originali della letteratura italiana contemporanea. L'incontro, che prevede anche un reading, fa parte della rassegna di “Ottobre in poesia: Festival Poetico Internazionale della Sardegna”. Il libro è un'opera scritta in prossimità della morte della madre: non un commiato, ma un tentativo di dare forma a ciò che manca, attraverso una lingua spietata e insieme tenerissima.

Il mese si chiude il 21 aprile alle 18 con una prima assoluta per Sassari: la proiezione di We Are Making a Film About Mark Fisher, documentario del collettivo britannico Close and Remote, realizzato dagli artisti visivi Sophie Mellor e Simon Poulter. A quasi dieci anni dalla scomparsa del teorico e critico culturale Mark Fisher, figura di riferimento per intere generazioni di studenti, intellettuali e appassionati di musica e filosofia. La proiezione è organizzata da Il Colombre APS nell'ambito della rassegna “Guardo indietro, guardo avanti. Trame, sottotrame, storie clandestine” di cui la biblioteca comunale di Sassari è partner.

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