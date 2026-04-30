Ha celebrato ufficialmente nell'Aula Magna il 20° anno di nascita. L'Associazione Erasmuss - ESN Sassari ha programmato una serie di eventi aperti alla città, costruito insieme all'Università degli Studi di Sassari e alle istituzioni del territorio.

Per capire l'importanza dell'associazione bastino i numeri dell'anno accademico 2024/25: sono stati 352 gli studenti internazionali accolti e 578 quelli partiti da Sassari verso università europee e mondiali.

Non è un caso che alcuni ex soci di ESN Sassari lavorino oggi all'interno dell'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Sassari: la prova più concreta che questo percorso di volontariato forma professionalità che l'Ateneo stesso sceglie di portare al proprio interno.

È una partnership operativa, riconosciuta a livello nazionale dalla rete ESN Italia — che riunisce 53 sezioni universitarie e oltre 8.000 volontari — e a livello europeo da ESN International, la più grande organizzazione studentesca d'Europa, partner ufficiale della Commissione Europea per i programmi di mobilità Erasmus+.

I prossimi eventi- Il 6 giugno si svolgerà l'Eurotrip, giornata interculturale e festival musicale in Piazza Università: studenti provenienti da tutto il mondo animeranno la piazza con stand dedicati alle tradizioni dei loro Paesi, mentre la serata si chiuderà con un concerto che ospiterà Jonny e Pippo Palmieri dello Zoo di Radio 105. Sono attese oltre 5.000 presenze. A chiudere l'anno, tra il 18 e il 20 settembre, Sassari ospiterà l'Assemblea Generale di ESN Italia: quasi 200 delegati provenienti da 53 sezioni universitarie si riuniranno in città per tre giorni di confronto su mobilità internazionale, sostenibilità e cittadinanza europea.

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