Una giornata all'aperto e interamente dedicata all'arte di tele e pennelli, coinvolgendo la comunità locale: questa domenica a Pirri avrà luogo la quarta edizione di "Isolarte", in un'estemporanea di pittura che vedrà all'opera gli artisti del collettivo La Ruota della Fortuna, in collaborazione con le associazioni Spazio Aperto e Isolarte. Appuntamento dalle 9 nel giardino della Parrocchia di san Giuseppe, in via Toti 195A.

Con il contributo di don Roberto Atzori, Maurizio Porcelli e la no-profit pirrese Misericordia san Giuseppe, che hanno reso possibile la giornata nei suoi vari momenti, il programma vedrà i pittori impegnati fino alle 17 nella realizzazione delle loro opere: al termine l'organizzatore Mirko Loi, insieme ai comprimari Porcelli e don Atzori, assegneranno a ciascuno dei partecipanti un certificato personalizzato e un invito a esporre le loro creazioni alla mostra "Supercollettiva", in programma il prossimo 18 luglio alla Galleria de La Ruota della Fortuna, in via Bacaredda 48B.

Inoltre, tra i vari quadri, l'associazione stessa ne sceglierà uno per arricchire la propria collezione in modo permanente, con un premio monetario in palio per l'autore. A partecipare, nella giornata di domani, saranno gli artisti Silvana Atzeni, Emilio Lupi, Carmela Carbonaro, Francesco Argiolu, Emanuela Melis, Filomena Cavallo, Marco Tiddia, Gianluigi Mascia, Cinzia Melis, Antonio Milleddu, Lukajan, Gianni Serra, Barbara D'Annunzio, Giorgio Loi, Stefano Sabati, Gianni Locci, Andrea Piras, Gianni Mocci, Raimondo Massenti, Antonio Fosci, Antonella Cambatzu e Roberta Melis.

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