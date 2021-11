Associazioni e attivisti per i diritti in piazza Fiume a Sassari per il "Transgender Day of Remembrance", la giornata internazionale della memoria transgender, non binary e gender non conforming che cade il 20 novembre di ogni anno dal 1999 e si svolge recitando i nomi delle persone trans morte nell'arco dell'anno e declamando le riflessioni politiche riguardo le violenze verso i suddetti soggetti.

Il TDoR Sardegna è organizzato dal coordinamento "Brigada Transfemminista", che riunisce numerosi sodalizi e realtà dell’Isola.

"La celebrazione, per la quale si è scelto il tema tragico "Favola di Natale" di Charles Dickens, si svolgerà in modalità statica in piazza Fiume a Sassari – spiega una nota – dove i "fantasmi del Natale futuro" leggeranno alcuni nomi delle persone trans morte durante l'anno e le disastrose statistiche dei paesi europei, tra i quali risaltano Polonia, Ungheria e dai quali l'Italia non è poi così distante. Successivamente verranno letti gli interventi politici e sociali delle diverse realtà e soggettività, i quali denunceranno la violenza del sistema verso le persone trans e proporranno le possibili vie di soluzione delle problematiche”.

(Unioneonline/l.f.)

