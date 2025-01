Fine settimana intenso al Teatro Astra di Sassari con la 35^ rassegna “Famiglie a teatro” organizzata dalla compagnia La Botte e il Cilindro. La compagnia sassarese propone sabato alle 20.30 uno spettacolo dedicato ai ragazzi dai 10 anni in su: "Giovanna d'Arco".

Lo spettacolo esplora il coraggio e la resilienza di Giovanna, ponendo un parallelo con i drammi ancora attuali delle società contemporanee: dai femminicidi in Italia alla condizione delle donne in Afghanistan. Ad interpretare l’eroina francese sarà l’attrice Luisella Conti per la regia di Pier Paolo Conconi che ha curato anche la scrittura scenica e i testi del progetto. Direzione Musicale di Mario Chessa.

Adatto a bambine e bambini dai 4 ai 10 anni è "Tata Marì" lo spettacolo curato dalla Compagnia Cattivi Maestri di Savona che va in secna alle 17. Lo spettacolo è liberamente ispirato al celebre personaggio di Mary Poppins. La regia è di Annapaola Bardeloni. Sul palco Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta.

© Riproduzione riservata