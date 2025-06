L'edizione numero 14 della rassegna diretta da Livia Lepri e organizzata da Danza Estemporada si è chiusa al Teatro Civico di Sassari con un doppio successo: quello degli spettacoli offerti dalle compagnie affermate e quelli delle performance delle giovanissime ballerine di Extemporada, guidate da Marta Bullitta, danzatrice storica di Estemporada.

Come spiega Livia Lepri «È un esperimento pilota che abbiamo adottato quest’anno per la prima volta, facendo confluire per ogni data i giovani artisti di domani con i professionisti. Un esperimento molto riuscito perché ha innescato un meccanismo di motivazione e un ritorno di passioni ed è stato molto stimolante. Il tema scelto stavolta è stato quello di avere una vita non legata a forme di dipendenza, in questo caso si parla di droghe, e credo sia la vittoria più grande tra quelle che si possono fare all’interno di una rassegna di danza».

Nell'ultimo appuntamento al Teatro Civico si sono esibite Cassandra Bianco per Fabula Saltica con “Eco di silenzio”, e Rafael Candela e Carmine Dipace per la compagnia Ariella Vidach Aiep con “Blue”.

