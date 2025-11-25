Sassari, dottorato honoris causa a Ilaria CapuaLa virologa e divulgatrice è nota per i suoi studi sull'influenza aviaria
L'Università di Sassari conferirà il Dottorato Honoris Causa in Scienze veterinarie a Ilaria Capua, virologa e divulgatrice scientifica nota soprattutto per gli studi sull'influenza aviaria..
La cerimonia si terrà giovedì 4 dicembre alle 11 nell'Aula Magna dell'ateneo sassarese alla presenza del rettore Gavino Mariotti, di Eugenio Garriba, direttore della scuola di Dottorato e di Alberto Alberti, coordinatore del Corso di Dottorato in Scienze Veterinarie.
Ilaria Capua terrà la Lectio doctoralis sul tema "Salute Circolare, la sintesi necessaria fra salute e sostenibilità".
La giornata si aprirà alle 9.30 nell’Orto Botanico dove, in collaborazione con l’Associazione weTree – di cui la professoressa Capua è socia fondatrice – sarà piantumato un albero in ricordo della professoressa Rina Mazzette.