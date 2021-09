Il teatro sassarese ha una nuova casa: 361 posti tra platea e galleria, un palcoscenico da 130 metri quadri, cinque camerini, bar, guardaroba e servizi.

Ci sono voluti vent'anni e qualche correzione al progetto originale, ma alla fine il sindaco Nanni Campus ha potuto tagliare il nastro di un'opera iniziata nel 2002 “durante il mio primo mandato, dopo aver ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro dai fondi europei” come ha ricordato.

Un profondo restyling per l'ex cinema Astra, realizzato davanti alla Chiesa di San Giuseppe nel 1935 nell'ambito del complesso della Casa del Balilla che nella seconda metà del Novecento era celebre per la programmazione di pellicole porno, anche se per qualche decennio almeno il week end era dedicato alle pellicole Disney.

A gestirlo un'associazione che mette insieme due compagnie storiche: Teatro Sassari e La Botte e il Cilindro. I presidenti Mario Lubino e Pier Paolo Conconi hanno sottolineato: “Col teatro dialettale e quello per ragazzi copriamo tutte le fasce d'età, ma la struttura è aperta anche alla musica e alla danza.

Già a metà settembre partirà la programmazione teatrale.

