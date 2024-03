Si sono iscritte al corso 25 persone, prevalentemente giovani, che provengono dal Senegal, dalla Nigeria, dal Mali e dal Bangladesh. Sei sono donne, fatto non così scontato in questa tipologia di formazione.

È già un successo il progetto dell’Auser di Sassari finalizzato a realizzare un breve corso di alfabetizzazione della lingua italiana per dare i primi rudimenti della lingua parlata e scritta a chi, arrivato da luoghi con idiomi diversi, deve destreggiarsi nella vita di tutti i giorni nel paese di accoglienza e spesso non ha mai imparato a scrivere e a leggere in nessuna delle lingue “coloniali” inglese o francese.

Il corso è completamente gratuito per i partecipanti che hanno ricevuto il materiale didattico e quanto necessario per la frequenza. Il progetto ha coinvolto docenti, volontari, e le associazioni Amici del Senegal, CLIC-Circolo delle lingue, delle informazioni e delle culture e ha ottenuto il sostegno della Fondazione di Sardegna.

L’associazione Auser ha voluto aprire un nuovo ambito di intervento nel sociale con il corso di alfabetizzazione per immigrati e lo ha fatto nel quartiere dove, nei mesi scorsi, è stata trasferita la sede in via Monache Cappuccine, nel cuore del Centro Storico.

