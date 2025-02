L’appuntamento è per domani alle 10 presso l’Aula magna del Dissuf, il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università di Sassari, in via Zanfarino 62 a Sassari. In occasione del Giorno del Ricordo, il Laboratorio di Antropologia Visuale “Fiorenzo Serra” della Società Umanitaria, in collaborazione con il Dissuf e il Liceo Margherita di Castelvì di Sassari, promuove la proiezione del docu-film "Fertilia Istriana", con l'obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati.

Fertilia, città di fondazione, nel secondo dopoguerra ha accolto tante persone, coinvolte nell'esodo Giuliano-Dalmata, che hanno contribuito a far crescere e progredire la borgata a pochi passi dalla rutilante Alghero. Il documentario "Fertilia istriana" riannoda i fili della memoria, raccontando la storia struggente e ancora poco conosciuta degli esuli, attraverso le testimonianze dei protagonisti che hanno vissuto in prima persona la tragedia dell'esodo dalle loro terre d'origine.

Sono previsti gli interventi della regista Cristina Mantis, della sceneggiatrice Daniela Piu, del dirigente del Liceo Margherita di Castelvì prof. Gianfranco Strinna, e dell’archivista dott. Stefano Alberto Tedde.

© Riproduzione riservata