Si intitola “Oltre il segno” la mostra che verrà inaugurata martedì prossimo 17 aprile alle 17.30 nel Centro d’Arte Ulisse, in via Pascoli a Sassari. L'esposizione propone i lavori degli allievi dell’Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" e nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Arti Visive dell’Accademia sassarese e il centro espositivo diretto da Carlo Antero Sanna, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra alta formazione artistica e tessuto culturale cittadino.

La mostra, curata da Davide Manca, docente di Disegno presso l’Accademia, coinvolge le Scuole di Decorazione, Pittura e Scultura. Al centro del percorso espositivo c'è l’indagine sul rapporto tra segno e colore, intesi come linguaggio primario attraverso il quale gli studenti trasformano pensiero, forma ed emozione.

Per Davide Manca, il disegno resta il fondamento del processo creativo e uno strumento essenziale di analisi, capace di favorire una partecipazione attiva degli allievi alla vita culturale della comunità. Secondo Giorgio Auneddu Mossa, docente di Storia dell’Arte e già Presidente dell’Accademia, il disegno mantiene una dimensione intima e diretta, capace di dialogare con la contemporaneità e di resistere al predominio delle tecnologie digitali.

Questi gli artisti in mostra: Adele Abozzi, Martina Blasi, Carla Cannas, Antonio Cau, Anastasia Columbu, Alessandra Fiori, Maria Chiara Fois, Lucia Loria, Antonello Marchesi, Mara Masala, Gabriel Meli, Alice Patteri, Rebecca Pilloni, Federico Satta, Nicholas Schirru e Francesco Tetti.

L'esposizione è visitabile gratuitamente dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20.

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