A Sassari interessante iniziativa di Mariano Brianda, ex magistrato ed ex presidente della Corte di Appello di Sassari, in questa legislatura consigliere comunale di opposizione: il 15 marzo, nella sala dei Vigili Urbani in via Carlo Felice, in due sessioni, dalle 16 alle 18 e dalle 18 alle 20, terrà delle lezioni - incontro, gratuite e aperte a tutti, di Diritto penale.

«Il tema del primo incontro sarà “Processo e introduzione al Diritto penale”», spiega Mariano Brianda. «Nella seconda parte di ogni incontro, discussione libera su quello che più interessa sulla giustizia penale. L'incontro successivo», puntualizza, «sarà invece dedicato all'elemento oggettivo del reato. Chi avesse difficoltà deambulatorie o abita fuori Sassari lo faccia presente per un eventuale collegamento in videoconferenza».

L'iniziativa di Brianda sta riscuotendo un ottimo successo, ricevendo sinora ben 280 adesioni.





