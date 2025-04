La tradizione sfila per le vie del paese di Bono per una rievocazione storica intitolata “Sas Domos de Angioy”. La manifestazione, in programma nelle giornate del 26 e del 27 aprile, è organizzata dal gruppo folk G.M. Angioy in onore di Giovanni Maria Angioy una delle figure più emblematiche della “Sarda Rivoluzione”.

Il Comune di Bono, infatti, è noto per essere il paese natale del politico e rivoluzionario che, ispirandosi alle idee della Rivoluzione francese e convinto della necessità di combattere la tirannide, si ribellò ai Savoia dopo i vespri sardi. Proprio alla figura dello storico patriota sardo, è dedicato “Sas Domos de Angioy” che si svolge a Bono alla fine del mese di aprile, uno degli eventi più attesi del paese.

Nell’occasione non solo verrà ricordata il politico Giovanni Maria Angioy, ma si va alla scoperta delle tipicità enogastronomiche del territorio, dei canti e balli della tradizione, con la partecipazione delle maschere tradizionali, dei gruppi folk e delle coppie in abito tradizionale provenienti da tutta la Sardegna. A Sas Domos de Angioy bellezza e tradizione si incontrano. Gli abiti tradizionali provenienti da ogni parte della Sardegna sfileranno per le strade di Bono, mostrando la magnificenza di tessuti e dettagli di questo bellissimo patrimonio culturale da preservare.

