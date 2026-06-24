Un appuntamento ormai diventato una tradizione, capace di unire persone, emozioni e valori universali. Torna anche quest’anno – in località Spagnolu - il Natale Estivo a Casa Namasté, giunto alla sua diciannovesima edizione, l’evento ideato e organizzato da Tiziano Masi, che negli anni è diventato un momento speciale di incontro, amicizia e condivisione.

La serata si terrà domani, con i cancelli di Casa Namasté aperti dalle 17 alle 23, e sarà dedicata al tema della pace, dell’amore e della fratellanza. Un Natale fuori stagione, ma dal significato profondo: un invito a ricordare che lo spirito del Natale non appartiene solo a una ricorrenza, ma può essere vissuto ogni giorno attraverso i gesti, gli incontri e il rispetto verso gli altri.

«Il Natale sei tu» è il messaggio che accompagna questa diciannovesima edizione: un richiamo alla possibilità di costruire ogni giorno momenti di armonia e condivisione, sentendosi parte di una grande comunità legata alla stessa Madre Terra.

L’evento richiama anche un episodio storico rimasto simbolo di speranza e umanità: la tregua spontanea avvenuta durante la Prima Guerra Mondiale, quando per un breve momento il fronte si fermò lasciando spazio alla fratellanza tra persone appartenenti a schieramenti opposti. Un’immagine che ancora oggi rappresenta il valore della pace e della riconciliazione.

Anche quest’anno non mancherà la presenza della Venice Beer, la lager emozionale dai colori granata e oro, nata con un messaggio di pace legato alla tradizione veneziana: “Pax tibi, Veneti Arum amator”.

Una serata aperta a tutti coloro che desiderano condividere un momento di gioia, musica, amicizia e spiritualità, in un’atmosfera che da diciannove anni caratterizza Casa Namasté.

L’invito degli organizzatori è quello di partecipare numerosi e condividere questo messaggio anche con amici e conoscenti, perché il Natale Estivo vuole essere prima di tutto una festa della comunità. A Casa Namasté il Natale torna a giugno, per ricordare che la magia della condivisione può vivere tutto l’anno.

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