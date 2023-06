Al via la seconda edizione di "Sardigna Teatro Festival", rassegna che avrà come sottotitolo “Un’estate di Teatro sotto i cieli di Sardegna” e che prevede tappe a Ottana EstaTEatro a Ottana, Teatri sul Lago a Tadasuni, Teatros a Iscracaglios a Noragugume, Alà dei Teatri ad Alà dei Sardi, Estacomix a Semestene e Cossoine.

Sui palcoscenici all’aperto dei sei piccoli borghi, oltre alla compagnia I Barbariciridicoli, si esibiranno i principali protagonisti del teatro comico e popolare, offrendo una vera e propria vetrina del teatro made in Sardegna: saranno infatti presenti la Compagnia La Maschera, L’Effimero Meraviglioso, Mab Teatro, Teatro Tragodia, Figli d’Arte Medas, Ammentos e Bisos, Compagnia Garcia Lorca, Alverio Cau, Santina Raschiotti e Paolo Vanacore.

Oltre alle produzioni dei quotati artisti sardi quest’anno verranno proposti anche due interessantissimi spettacoli nazionali, con tre repliche ciascuno: La danse du pied, uno spettacolo pluripremiato e meravigliosamente recitato dagli abilissimi ed evocativi piedi di Monsieur David (e con la partecipazione di Federica Gumina) e Deledda’s Revolution, la storia sorprendente delle relazioni tra Grazia Deledda e Santus, il fratello omosessuale e morto suicida, messa in scena dalla Compagnia Mentite spoglie con la partecipazione dell’attore nuorese Luca Pala.

Si parte questo weekend con la proposta dello spassosissimo Donne al bivio di Alà della compagnia La Maschera (venerdì 23 alle ore 21, presso il Centro polivalente Don Addis di Alà dei Sardi) e della nuova ed esilarante commedia dei Barbariciridicoli (a Noragugume sabato 24 alle ore 21, in Piazza IV Novembre). Alla fine degli spettacoli “Gli artisti si raccontano”, incontri degli artisti con il pubblico, per conoscere meglio gli artisti al di là della maschera teatrale, incontri che saranno proposti per tutti gli spettacoli del Festival.

Il Festival è interamente gratuito, grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna e a quello delle Amministrazioni comunali di Ottana, Noragugume, Alà dei Sardi, Tadasuni, Cossoine e Semestene.

