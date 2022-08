A Cuncordia è il concerto omaggio per Giovanni Ardu, storico cantore lussurgese morto due anni fa, venerdì 26 in piazza Monsignor Sanna. A Cuncordia per significare l’armonia del canto tradizionale a quattro voci, per sottolineare l’affiatamento musicale e l’amicizia che ha legato per mezzo secolo Giovanni con Mario Corona, Antonio Migheli e Roberto Iriu: le anime de Su Cuncordu ‘e su Rosariu.

La voce di Giovanni era inconfondibile, un timbro basso elegante e corposo, che ha impreziosito il canto a Cuncordu lussurgese e stregato il mondo per un trentennio. Lo ricorderanno durante la serata di musica, ricordi e aneddoti i suoi compagni di canto e i tanti amici della musica con cui ha collaborato e cantato.

Confratello del Rosario, Giovanni ancora giovanissimo inizio ad appassionarsi di canto tradizionale, e nel 1976 con il sodalizio de su Rosariu cantò per la prima volta nella Settimana Santa lussurgese. Da allora su Cuncordu ha spiccato il volo, superando i confini geografici isolani, esportando una delle anime culturali più autentiche dell’identità sarda, cantando in tutto il mondo, esibendosi nei più prestigiosi palcoscenici di New York, Hong Kong, Sidney, Parigi, Madrid e tanti altri dove ha fatto conoscere il canto a Cuncordu.

Venerdì 26 in piazza Monsignor Sanna alle 21.30 saranno presenti gli amici di sempre: Mario Corona, Antonio Migheli e Roberto Iriu, poi il coro di Bosa, su Cuncordu di Castelsardo, la cantante Elena Ledda, il musicista Luigi Lai, il regista Gianfranco Cabiddu, Franciscu Medda Arrogalla, il chitarrista Ignazio Cadeddu, il duetto Sandro Fresi etnomusicologo e Marco Muntoni cantante melismatico, i musicologi Giampaolo Mele e Ignazio Macchiarella, quindi la cantante Simonetta Soro. La serata sarà presentata da Ottavio Nieddu.

