L'obiettivo è quello di tutelare e valorizzare l'arte romanica. La Fondazione Sardegna Isola del Romanico, con sede a Santa Giusta dove è presente la basilica romanica, ha siglato un accordo di collaborazione con la Fundación Santa María la Real e l'Asociación de Amigos del Románico. La firma è avvenuta ad Aguilar de Campoo, Spagna. A sottoscrivere l'intesa sono stati Antonello Figus, presidente della Fondazione sarda da tempo impegnato nella valorizzazione del patrimonio romanico dell'isola, José Luis Vélez per la Fundación Santa María la Real e Alicia Padín per l'Asociación de Amigos del Románico. Le tre realtà, attive da anni nello studio e nella promozione dell'arte romanica, uniscono ora le forze per intensificare la collaborazione a livello europeo. L'obiettivo è sviluppare iniziative comuni per lo studio, la conservazione e la promozione dell'arte romanica, della cultura medievale e dei paesaggi rurali in cui questo patrimonio si inserisce. L'accordo prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico congiunto con l'obiettivo di condividere competenze, documentazione ed esperienze, e sviluppare nuovi progetti comuni in ambito culturale e scientifico.

