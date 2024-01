Festa delle caldarroste e del vino Novello.

A San Vito e nell'intero Sarrabus c'è grande attesa per “Sonus e Cumbidus”, la rassegna dedicata ai vini novelli che chiuderà la serie di eventi delle festività natalizie e dell’anno nuovo. Una proposta del Comune che intende riunire la gente attorno alle caldarroste, al buon vino e alla buona musica sarda tradizionale.

L’appuntamento è fissato per venerdì 5 gennaio dalle 18 alle 21, nel piazzale antistante le scuole elementari. I Novelli arriveranno da diverse parti della Sardegna, abbinati alle castagne offerte gratuitamente in degustazione. Un invito al ritrovarsi per chiudere le festività con leggerezza, e di buon auspicio per un 2024 sempre più ricco di momenti festosi e coinvolgenti, come da lunga tradizione sanvitese.

