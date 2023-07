A San Gavino è tutto pronto per la seconda edizione del carnevale estivo. Un’importante novità sperimentata per la prima volta lo scorso anno e che ora si ripete su iniziativa della Pro Loco, del Comune in collaborazione con i tre gruppi storici che ogni anno presentano il carro allegorico in cartapesta alle tradizionali sfilate di carnevale.

Neppure il caldo e l’umidità fermeranno la voglia di far festa dei figuranti che oggi a partire dalle 18 con partenza in via Roma seguiranno i carri della musica dei gruppi Rewind, The Music Express e Fibra Ottica e non mancano le novità come evidenzia Antonella Caboni, dinamica presidente della Pro Loco.

«Come associazione abbiamo preparato oltre mille frittelle che saranno distribuite gratuitamente tra la gente. Il carnevale estivo vuole essere la festa di tutti e ci invita al divertimento in attesa della prossima edizione della tradizionale sfilata dei carri. Saranno presenti i gruppi locali e alla fine la festa si concluderà nell’area di via Convento dove i gruppi del carnevale hanno allestito dei punti ristoro».

In prima linea anche l’assessore ai grandi eventi Nicola Ennas: «L’invito a partecipare è aperto anche a tutti i visitatori stagionali che passano nel nostro territorio e vogliamo tramandare la passione del carnevale alle nuove generazioni con i laboratori di cartapesta nelle scuole. L’entusiasmo e la passione sono fortissimi».

