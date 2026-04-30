Una Festa dei Lavoratori con musica dal vivo, selezioni alla consolle e attività per i più piccoli. Venerdì anche Campidarte di Ussana celebrerà il Primo Maggio, con "Uniti per la musica": una giornata nel verde tra arte, cultura e condivisione, con le porte che apriranno alle 12 per accogliere i visitatori più puntuali con le jam di Space Germs, proseguendo con lo spettacolo circense e i dj-set di Andrea Young e JNK nel pomeriggio.

La cucina e gli spaziosi locali di Campidarte garantiranno il pranzo in socialità, oltre all'area bambini e al tavolo da disegno, più la possibilità di visitare il Parco Culturale e le sue opere, disseminate intorno all'agriturismo. Quindi la musica partirà da subito, con le energiche e coinvolgenti digressioni e improvvisazioni del collettivo Space Germs, in movimento tra funk, jazz, elettronica e easy listening.

Ci si fermerà solo mezz'ora dopo, nella pausa con l'arte circense del Teatro del Sottosuolo in "Giai Fiat Ora", esibizione di e con Adoliere e prodotta con il contributo di Regione e Ministero della Cultura, per poi riprendere al termine con i groove da dancefloor, offerti dal veterano Andrea Young di Harder Times e dal producer-dj JNK, di Acme Soundz.

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