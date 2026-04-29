Nasce il Premio Internazionale Pula Letteraria 2026, concorso letterario inserito nel programma ufficiale del Festival Pula Letteraria 2026, organizzato dalla Fondazione Pula Cultura Diffusa allo scopo di valorizzare la scrittura contemporanea e dare spazio a nuove voci, in un contesto capace di unire la bellezza del territorio e storie che possano arrivare da tutto il mondo.

Due le sezioni in gara. La prima è dedicata alla narrativa edita – romanzi o raccolte di racconti pubblicati con codice ISBN, inclusa l'autopubblicazione – e prevede premi in denaro: mille euro al primo classificato, settecento al secondo, cinquecento al terzo. La seconda sezione riguarda la narrativa inedita e offre un premio di particolare valore per chi muove i primi passi nel mondo editoriale: la pubblicazione dell'opera da parte di Camena Edizioni.

Il bando è aperto ad autrici e autori italiani e stranieri, senza limiti di nazionalità, purché scrivano in italiano o che presentino un'opera in un'altra lingua accompagnata da traduzione italiana. È possibile concorrere a più categorie, presentando però una sola opera per ciascuna.

Per partecipare è necessario versare una quota di iscrizione di quindici euro per ciascuna opera presentata. La scheda di partecipazione, scaricabile dal sito ufficiale del festival, andrà inviata in formato PDF insieme all'opera e alla ricevuta di pagamento, esclusivamente via e-mail. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 30 giugno 2026.

A valutare le opere sarà una giuria di alto profilo, presieduta dallo scrittore Francesco Abate, figura di riferimento della narrativa sarda contemporanea. Al suo fianco la scrittrice Lorenza Gentile, lo scrittore Paolo Roversi, i giornalisti Alessandra Menesini e Paola Pilia, lo scrittore Antonio Boggio, i professori Franco Musarra e Ulla Schrøder – già docenti di letteratura alla KU Leuven University –, lo scrittore e insegnante di scrittura creativa Andrea Fulgheri e la conduttrice e autrice televisiva Maria Pina Doi.

Il calendario del premio prevede la pubblicazione della rosa dei finalisti il 25 luglio 2026, attraverso i canali ufficiali del festival. I vincitori, invece, saranno annunciati soltanto durante la cerimonia di premiazione del 29 agosto 2026, nell'ambito della serata conclusiva del Festival Pula Letteraria, tra le suggestive cornici del sito archeologico di Nora e della Regia Pretura.

Il bando completo e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito www.pulaletteraria.it.

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