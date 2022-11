Un viaggio tra parole, suoni e visioni in compagnia dei grandi protagonisti della scena. Così a San Gavino Monreale si apre la grande stagione della prosa, di musica, danza e circo contemporaneo organizzata dal Cedac con il patrocinio e il sostegno del Comune di San Gavino Monreale.

I titoli in cartellone sono 13 per una lunga stagione di spettacoli che si aprirà il 25 novembre per concludersi ad aprile con artisti del calibro di Gioele Dix, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, Francesca Reggiani, Caterina Costantini e Eva Grimaldi con Eva Robin's e Evelina Nazzari, Giorgio Lupano, e ancora le Balentes, Ginevra Di Marco con Gaia Nanni, e il soprano sangavinese Paoletta Marrocu.

È entusiasta della rassegna l’assessora alla cultura Silvia Mamusa.

Il programma è ricco di appuntamenti. Si inizia il 25 novembre alle 21 con l’omaggio a Dino Buzzati con ‘La corsa dietro il vento’ di e con Gioele Dix e seguiranno tanti altri artisti di caratura nazionale tra cui Francesca Reggiani, Eva Grimaldi e la nostra grande artista Paoletta Marrocu, ospite tanto attesa nel nostro teatro comunale. Ci saranno cultura, divertimento e intrattenimento per i tanti appassionati di tutto il territorio’. Martedì 20 dicembre alle 21 ci saranno ‘Le Balentes’ in concerto sulle tracce di ‘Inghirios’, il nuovo album inciso per l'etichetta S'ardmusic. Si intitola ‘Sonata per tubi’ lo spettacolo della Compagnia Nando e Maila che andrà in scena il 14 gennaio alle 21. La rassegna si chiude il 23 aprile alle 21 con ‘i Macbeth’, con traduzione e riduzione di Francesco Niccolini, nell'interpretazione di Enzo Vetrano, Stefano Randisi, Giovanni Moschella e Raffaella d’Avella.

© Riproduzione riservata