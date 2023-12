Si aprirà domenica 17 dicembre a Samugheo la terza edizione della manifestazione “ Tè con Autore”, promossa dalla biblioteca e dal Comune. L’iniziativa, volta a incentivare e promuovere la lettura presso i cittadini, ha avuto un suo preludio estivo con un contest in cui sono stati proposti dei libri e degli autori in lettura.

Le lettrici e i lettori hanno poi scelto, sulla base della rosa proposta, con quale autore avrebbero voluto prendere il tè. La scelta è ricaduta soprattutto su Francesco Abate, Matteo Porru e Gavino Zucca. Il primo appuntamento, per le 17 di domenica in biblioteca, è con Francesco Abate. Presenterà la sua ultima opera “Il misfatto della tonnara”, facente parte della saga della giornalista investigativa Clara Simon. Nella stessa giornata, sin dalla mattina, nelle vie del centro storico e nelle sue case, sarà possibile partecipare all’evento “Su matzigone de procu”, dedicato all’antico rito della macellazione del maiale e alla preparazione delle sue carni nelle diverse specialità culinarie samughesi. La manifestazione darà modo di visitare case tradizionali, assaggiare delle specialità enogastronomiche locali e vivere le tradizioni.

Il 29 dicembre ospiti del Tè con Autore saranno Matteo Porru e il suo libro “Il dolore crea l’inverno”, mentre il 13 gennaio sarà la volta di Gavino Zucca con “Il delitto di Saccargia”.

«Tè con Autore – spiega l’assessora alla Cultura Elisabetta Sanna - è un progetto di biblioteca partecipata che sta crescendo negli anni: sono aumentati i numeri delle adesioni riscontrabili con l’incremento dei voti, l’interesse per la lettura e la partecipazione agli incontri è sempre più nutrita. Si coinvolgono cittadine e cittadini in vari modi: dialogo con gli autori, preparazione delle letture e degli interventi». E aggiunge: «La lettura e gli incontri letterari sono ritenuti dall’Amministrazione un fattore strategico di sviluppo e strumento imprescindibile per la formazione della personalità, per la crescita dell’identità culturale e individuale dei cittadini, per l’accrescimento di un pensiero critico e consapevole; sono pertanto diverse le iniziative organizzate che durante l’anno concorrono a promuovere la lettura».

