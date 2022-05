In due anni di piena pandemia con le numerose restrizioni anche la Sagra di Sant'Antioco si era vista privare della Solenne processione e della Santa Messa in presenza.

Oggi, per la ricorrenza della 663esima edizione della Festa per il Patrono di Sardegna, in tanti tra gruppi folk in costume provenienti da tutta la Sardegna e numerosi gruppi a cavallo hanno voluto accompagnare, dopo la Messa svoltasi nella Basilica presieduta dal Vescovo della diocesi di Iglesias Giovanni Paolo Zedda, il Santo venuto dal mare per le vie del paese per l'occasione vestito a festa.

Le Reliquie e il Santo in processione (foto L'Unione Sarda - Fabio Murru)

Forte rappresentanza anche delle forze dell'ordine e di numerosi sindaci del territorio che hanno sfilato al fianco del sindaco lagunare Ignazio Locci.

