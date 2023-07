Sarà inaugurata sabato 29 luglio, alle 18 all’ex Cantina Sociale, Tessingiu, la cinquantaseiesima mostra dell’artigianato sardo alla presenza del sindaco di Samugheo Basilio Patta, del vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Luigi Todde, dell'assessora alla Cultura Elisabetta Sanna e degli artigiani partecipanti.

Fino al 3 settembre sarà possibile vedere e comprare, i manufatti di oltre 60 artigiani selezionati tra i migliori creativi isolani esposti in uno nuovo allestimento realizzato ex novo nella struttura dell’ex cantina. In questi spazi si svilupperà un racconto sulla manifattura che associa i maestri del tessile e del vetro, del legno e della pelle, della ceramica e del ferro, della pietra e dell'oro, del sughero e del rame.

Quest’anno la grande novità di Tessingiu, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro loco, è data dal coinvolgimento di un gruppo di professionisti, tutto locale, che ha lavorato per creare una nuova immagine alla mostra, a partire dalla grafica fino al percorso espositivo con la rimodulazione del concetto di mostra. Il gruppo è formato da Chiara Cossu, Paloma Deidda, Manuela Demurtas, Fabio Puddu, Serena Sannia, Umberto Sanna, con il coordinamento del direttore del MURATS Baingio Cuccu.

«L'ispirazione iniziale del gruppo – spiegano gli organizzatori - è stata la ricerca del cambiamento, riflettendosi sia nel percorso espositivo che nell'interazione diretta con gli artigiani. In tutto ciò, il colore emerge come un elemento fondamentale che mette in luce i temi centrali di questa esperienza. L'itinerario si sviluppa attraverso i tratti dei disegni tramandati dall'artigianato sardo, che dipingono con grazia la flora, la fauna e i suggestivi motivi geometrici. Tuttavia, in un'evoluzione recente, questi disegni hanno subito una trasformazione audace ed eccentrica, trasformandosi in un'esplosione creativa di forme e colori che si può apprezzare lungo tutto il percorso espositivo».

Da un lato si svilupperà l’azione di valorizzazione della ricchezza della cultura territoriale attraverso la promozione del talento e dell'identità espressiva artigianale con TESSINGIU, mentre al Museo si approfondirà la tematica legata alle sperimentazioni artistiche con la mostra INVENTARIO 20 – 3^ Biennale della Fiber Art Sardegna, curata da Baingio Cuccu e Anna Rita Punzo, appuntamento (inaugurazione in questo caso il 5 agosto) dedicato all’arte contemporanea legata all’utilizzo delle fibre. Per sabato 29 luglio è prevista anche la rassegna denominata PASSOS con la 5^ Rassegna delle maschere della Sardegna e la 14 ^ edizione di S’atobiu. Le mostre potranno essere visitate tutti i giorni, al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 15:30 alle 20:30. Biglietto unico per visitare l’Ex Cantina, il Museo MURATS e il CI.MA. di Allai.

