I “frastimus”, italianizzati come “frastimi”, sono delle maledizioni, imprecazioni che erano, un tempo, utilizzatissime in lingua sarda. La traduzione letterale di “frastimus” sarebbe “maledizione”. In realtà non si trattava di vere e proprie maledizioni ma più di intercalari.



Tra i “frastimus” più ricorrenti in lingua sarda ci sono quelli legati a “sa giustitzia”, a indicare i rapporti non troppo buoni tra i sardi (del passato) e la giustizia. Questo perché un tempo la giustizia era sinonimo di soppressione e tirannia.



Uno dei più utilizzati è senza dubbio “Ancu ti currat sa giustitzia” (che la giustizia ti perseguiti) ma anche:

“Ancu ti pighit sa giustitzia” (che la giustizia ti acchiappi).

“Ancu ti sparit sa giustitzia” (che la giustizia ti spari).

“’stitzia t’abruxit” (che la giustizia ti dia fuoco).

Un’altra parola ricorrente nei “frastimus” in lingua sarda è “unfrau” (gonfio) e risuona subito nella mente “unfrau siasta” che significa “che tu sia gonfio/ che tu venga gonfiato”. Un’imprecazione che assume un’accezione molto più pesante se si dice “chi t’agatint unfrau, allupau et scuartarau” (che ti trovino gonfiato, annegato/ soffocato e squartato).



Una variazione emerge se si utilizza il termine “abruxiau” (bruciato): “Abruxiau siasta” (che tu venga bruciato).



Poi abbiamo anche “frastimi” come “Ancu no ti torrint a biri mancu pintau”(che non ti rivedano neanche dipinto).



Alcune di queste maledizioni utilizzano un linguaggio terribile, vengono utilizzate parole orribili come “spistiddau, mortu et scroxiau” (spiaccicato, morto e scorticato).

